حالة الطقس غدًا .. أمطار رعدية وغيوم تغطي 9 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

حالة الطقس غدًا وحركة الرياح

وقال المركز إن حركة الرياح السطحية غدًا على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة في حين تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الخليج العربي.

حالة ربيعية متفاوتة

وكان عضو لجنة تسميات، خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني توقع حالة ربيعة ممطرة -إن شاء الله- من يوم الخميس 1442/9/10هـ تستمر عدة أيام ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة ومتوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:



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