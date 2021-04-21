شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشقيري يستعرض مراحل تصنيع الدواء في شركة سبيماكو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري مراحل تصنيع الدواء في شركة سبيماكو، مشيدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وسلط أحمد الشقيري خلال تقديم برنامجه "سين" الضوء على طريقة تصنيع الدواء إلى كبسولات من خلال الأجهزة التي تصنعه.

وأشار إلى مرحلة تعبئة الطبالي الذي يعمل من خلال مسارين لتعبئة الدواء، موضحا أن المصنع يصدر لأربعة عشر دولة وشركات طبية عالمية تستخدم لإنتاج أدويتها في أمريكا ودول أخرى.