شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خطأ بسيط يُغير مصير امرأة ألمانية كانت تعتقد أن المملكة صحراء وجمال فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت الألمانية "ستيفاني بروفت" تجربة العيش في المملكة، مضيفة أن انطباعها الأول عن المملكة هو الصدمة.

وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج "تجربة فريدة المذاع على قناة SBC، أنها كان تعتقد أن المملكة عبارة عن صحراء وجمال لكنها صدمت عندما وجدت أنها مختلفة تماما عما تصورته.

وأضافت أنها جاءت إلى المملكة عن طريق خطأ ارتكبته، حيث كانت تخطط للعمل في بريطانيا فتقدمت إلى وكالة توظيف إلا أن الوكالة كانت وظفتها في السعودية.

وأكدت أنه تم الترحيب والإعتناء بها في المملكة، وأن نظرتها للمملكة تغيرت، وأصبحت تشعر بالراحة كثيرا.