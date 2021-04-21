شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " تعلن استدعاء 4 الاف مركبة تويوتا " HILUX " لخلل في الفرامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء أكثر من 4 الاف مركبة تويوتا "HILUX" (ديزل) موديل 2020 – 2019، لخلل في معزز الفرامل.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة، مما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.