شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط منازل تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

ضبطت فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية مساء أمس ، ثلاثة منازل بمدينة تبوك , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة وبدائية , ويتم توزيعها على عدد من المطاعم.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية عثرت في داخل تلك المنازل على كمية من اللحوم والدواجن والخضروات الفاسدة ، والتي جرى إتلافها على الفور ، وإحالة المخالفين للجهات المعنية ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام .

من جهة أخرى وجه أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ جميع البلديات بتسخير كافة إمكاناتها الرقابية لحماية المواطنين والمقيمين من أثر جائحة كورونا ، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وايضاً تطبيق الاشتراطات الصحية .