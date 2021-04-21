شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمير الوليد بن بدر يروي قصة زواجه من ابنة الإعلامي " عبدالرحمن الشبيلي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الأمير الوليد بن بدر بن سعود، صهر الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق، عبدالرحمن الشبيلي، قصة زواجه من ابنة الأخير.

وذكر، خلال حديثه لبرنامج "الراحل" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن "الشبيلي" شعر بأنه سيفقد ابنته للابد عندما اقترب موعد زفافها.

وأضاف أن الإعلامي الراحل كان يعتمد على ابنته اعتماد كلي في ترتيب مكتبه، فضلا عن مساعدتها له في كتبه، لذلك أخبره بأنه سيفتقدها ولا يوجد أحد يعوض مكانها.

وأكد أنه فهم بعد ذلك أن الإعلامي كان يقصد من كلامه معه أن ابنته لها قيمة كبيرة، ومن الضروري أن يحرص زوجها على المحافظة عليها.