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شاهد.. الخثلان يوضح حكم صيام من ينظر إلى الحرام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،حكم صيام من ينظر إلى الحرام.

وقال سعد الخثلان خلال مداخلة في برنامج "فتاوي":"صيامه صحيح لكن هذه المعصية وهي النظر لامرأة أجنبية ينقص من أجر الصيام".

وأضاف:"لا فرق في ذلك كون أنها مسلمة أو غير مسلمة لأن الرجل محرم عليه أن ينظر إلى النساء الأجانب"، مستشهدا بقوله تعالى:" قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون".

وتابع:" إذا حصل ذلك فعليه التوبة وأن يكثر من النوافل حتى يجبر هذا النقص أو الخلل الذي قد يقع."

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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