شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الخثلان يوضح حكم صيام من ينظر إلى الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،حكم صيام من ينظر إلى الحرام.

وقال سعد الخثلان خلال مداخلة في برنامج "فتاوي":"صيامه صحيح لكن هذه المعصية وهي النظر لامرأة أجنبية ينقص من أجر الصيام".

وأضاف:"لا فرق في ذلك كون أنها مسلمة أو غير مسلمة لأن الرجل محرم عليه أن ينظر إلى النساء الأجانب"، مستشهدا بقوله تعالى:" قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون".

وتابع:" إذا حصل ذلك فعليه التوبة وأن يكثر من النوافل حتى يجبر هذا النقص أو الخلل الذي قد يقع."