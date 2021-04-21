شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد العمل بمراكز خدمات الأعمال التابعة لهيئة "النقل" خلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الهيئة العامة للنقل ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بمراكز خدمات الأعمال التابعة لها.

وذكرت أن المراكز التابعة لها والمنتشرة في 15 مدينة حول المملكة، تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا من الأحد وحتى يوم الخميس.

وأضافت أن هذه المراكز تقدم عددًا من الخدمات منها عمليات التراخيص، وبطاقات التشغيل، وبطاقات السائقين، واستفسارات العملاء، منوهة بإمكانية الوصول إلى مواقع المراكز من خلال زيارة الرابط التالي : أضغط هنـــــــــــــــا