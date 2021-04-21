«الخطوط السعودية» تذكر باشتراطات السفر للوجهات الدولية

ذّكرت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، باشتراطات السفر للوجهات الدولية، فيما استبشر عدد كبير من المواطنين باقتراب موعد عودة السفر للخارج.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية على تويتر: «ضيوفنا الأعزاء؛ لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط

وكانت حملة «جهزتوا الشنط؟»، التي أطلقتها الخطوط السعودية، لاقت تجاوبًا واسعًا من جانب المواطنين والمقيمين، فيما تساءل كثيرون حول جرعات كورونا المسموح بسفر أصحابها.

وتفاعلًا مع هذه الحملة، أكد متابعو حساب "الخطوط السعودية" على "تويتر" جاهزيتهم للسفر، ولكنهم في انتظار تعليمات وقرارات السماح لهم بالسفر، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وجاء التفاعل مع حملة "جهزتوا الشنط" على النحو التالي؛ حيث قالت ميساء الشامخ "جاهزين"، بينما علق "الجهبذ" بالقول: "محصّن جرعة أولى.. هل يمكن أسافر". في حين تساءل "عزيز": اللي محصّن جرعة واحدة يجهزها ولا".

وقال وافي بن عبدالله: "أجيبها لكم من الحين"، فيما قال بندر العجمي: "إذا تأكد الخبر؛ راح أعمل جائزة للمتابعين باختيار عشوائي.. تذكرة سفر لبريطانيا ذهاب وعودة على الخطوط السعودية، ودراسة إنجليزي في معهد متميز ٤ أسابيع"، فيما علق سامر السلمي، قائلًا: جاهزة (الشنطة) بس خفضوا الأسعار.. أحجز أول واحد ع جاكرتا".

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