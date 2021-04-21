ما إجراءات استخراج لوحة بدل فاقد لسيارة إيجار منتهي بالتمليك؟.. «المرور» يجيب

أوضح المرور السعودي، الإجراءات المطلوبة لاستخراج لوحة بدل فاقد لسيارة إيجار منهي بالتمليك.

وقال، إن المستفيد في هذه الحالة عليه: «سداد الرسوم، ومراجعة قسم المرور والتقدم بطلب بهذا الشأن».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: ما الإجراء المطلوب لاستخراج لوحة بدل فاقد لسيارة إيجار منتهي بالتمليك علمًا بأنه يوجد لدي بلاغ بفقدانها؟

ووفق المادة الثالثة من نظام المرور، يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة، ويكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجرى أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.

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