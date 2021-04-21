ما هي نقطة تدخين زيت القلي؟.. «الغذاء والدواء» توضح وتحذر

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مخاطر تسخين زيت القلي أكثر من مرتين، مؤكدة أنه يجب مراقبة الزيت أثناء تسخينه حتى لا يصل لنقطة التدخين التي تؤثر على نكهة الطعام، وتعرضه لخطر الاشتعال.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه عند تحضير الأطعمة المقلية سخن الزيت تدريجيًّا وتجنب وصول الزيت إلى نقطة التدخين.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم تدخين زيت القلي أكثر من مرتين، مشيرة إلى أن درجة الحرارة التي يبدأ عندها ظهور دخان من الزيت، ويبدأ عندها الزيت يؤثر سلبًا على نكهة الغذاء المقلي بالإضافة إلى تعرضه لخطر الاشتعال.

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