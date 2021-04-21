بالفيديو.. طبيب سعودي يحذر من تجمعات النساء في المساجد والأسواق

حذر استشاري التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، من تجمعات النساء في المساجد والأسواق، وذلك بعد تسجيل 1028 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم.

وقال توفيق، في مداخلة مع «نشرة النهار» لفضائية «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن التكدسات النسائية مشكلة كبيرة ويجب عليهم تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل أقوى، مشيرًا إلى أنه يفضل عدم اصطحاب الأطفال للأسواق.

وتصدَّرت الرياض قائمة المناطق السعودية، اليوم الأربعاء، من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً (431) إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ(220) حالات، ثم المنطقة الشرقية (157) حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ(45) إصابة، ثم منطقة عسير بـ(45) إصابة، ثم منطقة جازان بـ(30) إصابة، ثم تبوك بـ(25) إصابة، ثم منطقة القصيم بـ(22) إصابة، ثم الحدود الشمالية (14) ونجران (13) حائل (11) والجوف بـ(10) وأخيرًا الباحة بـ(5).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، و824 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 408038، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 391362، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6858 حالة.

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