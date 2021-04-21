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ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 7 ملايين و500 ألف

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الرياض - محمد عبدالله - «الصحة» حذرت من التهاون في تطبيق الاحترازات

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس في المملكة إلى 7.537.798 جرعة.

حذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1028) حالة مؤكدة وتعافي (824) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9818) منها (1145) حالة حرجة.

كما بينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (408038) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (391362) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6858) حالة "رحمهم الله جميعًا" كما تم إجراء (58507) فحوصات مخبرية.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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