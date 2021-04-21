بالفيديو.. باحث يكشف أول عمل قام به الملك المؤسس عند دخوله المدينة المنورة

كشف المؤرخ والباحث في تاريخ المسجد النبوي فايز الفايز، عن أول عمل قام به الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، عند دخوله المدينة المنورة.

وقال «الفايز»، إن أول عمل قام به الملك عبدالعزيز عند دخوله المدينة المنورة هو تأمين الراحة والأمن للزوار والحجاج الذين كثر عددهم؛ بسبب الأمان، وفق الإخبارية.

وتابع، قام الملك عبدالعزيز، بعد ذلك بعملية ترميمات للمسجد النبوي والأعمدة، ثم أصدر بيانه بتوسعة المسجد الحرام والمستجد النبوي.

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