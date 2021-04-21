3 مدن الأكثر تعافيًّا من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من إصابة كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 348 حالة، تلتها جدة بـ69 حالة، ثم مكة المكرمة 41، والدمام 29، والمبرز 25 والطائف 24 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت الهفوف 20 حالة تعاف، وينبع 15، ومليجة 13، والليث 12، وكل من (الظهران والخرج) 11 حالة لكل منهما، ثم حائل 10 ورابغ 8، و(حوطة بني تميم وأملج) 7 حالات، ثم (المدينة المنورة وأبها وأبوعريش والجبيل) 6 حالات.

وفي المرتبة التالية جاءت (تبوك وعرعر والخبر والدوادمي وبقيق والحائط والبدع وبلجرشي وبقعاء والحفجي) بواقع 4 حالات تعاف لكل منها، ثم (الطوال والقوارة وسكاكا والمجمعة والدلم وبيشة والزلفى والقطيف والغزالة والمجاردة والقنفذة وضبا وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا ووادي الدواسر) بواقع 3 حالات تعاف لكل منها.

وسجلت كل من (موقق والأسياج والشنان والدرب وبريدة وخميس مشيط وجازان ونجران والمندق والبدائع وصفوى وأحد المسارحة ودومة الجندل ورفحا ووادي الفرع) حالتي تعافٍ.

وأخيرًا جاءت كل من (أبوراكة وخليص ورفائع الجمش وسميراء والخاصرة وعنيزة ومحايل ونمرة وسبت العلاية والخرمة والكامل والسليمي والقريات والشملي والبجادية والقيصومة ويراض الخبراء وضرما والموية وثادق وظهران الجنوب وصبيا والنماص والقويعية والمذنب والمظيلف والدرعية والريث والحمنة والقريع وبللسمر والجفر) بتسجيل كل منها حلة تعاف واحدة.

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