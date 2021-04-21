أمير جازان يوجه بمضاعفة جهود الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الاحترازات

وجه أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، الجهات ذات العلاقة، بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها في الأنظمة.

كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية من خلال التنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا ‏المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية واتباع الاحترازات خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة.