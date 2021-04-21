«أبشر» يوضح آلية حل مشكلة عدم تأكيد «الفحص الدوري» بعد مبايعة المركبة

أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة عدم ظهور «الفحص الدوري» للمركبة، بعد إتمام المبايعة الخاصة بها.

وقالت منصة أبشر، ردًا على أحد المستفيدين: «إن المستفيد، في هذه الحالة يمكنه، التواصل مع المنصة وتزويدها ببيانات تشمل: «الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، صورة للملاحظة، ورقم اللوحة ونوع المركبة».

واستكملت منصة أبشر، أن المستفيد عليه بعد ذلك، إرسال كلمة «دعم فني»، أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه: قدَّمت طلب مبايعة مركبة وتم قبول الطلب لكن عند تسليم المركبة تظهر لي رسالة تفيد بأن المركبة غير مفحوصة، وذلك رغم سريان الفحص الدوري على المركبة؛ فما الحل؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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