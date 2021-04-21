مواطن يروي باكيًّا تجربته المؤلمة مع كورونا: والدي توفي وأنا بالعناية المركزة

روي المواطن حسن، تفاصيل معاناته مع الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه أول شهر ونصف من الإصابة كان في حالة إغماء ويفيق فقط للأكل وشرب الماء «واجهت آلام لا يعلم بها إلا الله وشوفت أشد مرض».

وأضاف، خلال لقاء عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه تلقى خبر وفاة والده وهو بالعناية المركزة؛ حيث أصيب بكورونا وقبلها كان مصابًا بجلطة التي أثرت عليه بقوة.

وأضاف باكيًّا أنه احتسب وفاة والده على الله وصبر على البلاء عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إنما الصبر عند الوهلة الأولى».

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