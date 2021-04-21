أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» توجه بحصر منسوبيها الذين لم يتلقوا لقاح كورونا.. و«الجوازات»: 4 شروط تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء، الذي عقد اليوم - عبر الاتصال ‏المرئي - بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف، وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، وإلى التفاصيل:

السعودية: نتابع بقلق تطورات الأحداث في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة، ‎وتعرب عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، وتؤكد أهمية التهدئة وعدم التصعيد، وتعبر عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

مقعد جديد للسعودية في لجنة مكافحة المخدرات ‏والجريمة بالأمم المتحدة

حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066، ونوه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات، وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

بمشاركة سفراء دول تحالف دعم الشرعية.. «المعلمي» يناقش آخر التطورات باليمن

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء، الذي عقد اليوم - عبر الاتصال ‏المرئي - بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف، وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، والبيان الصادر عن مجلس ‏الأمن الدولي الجمعة الماضي والذي رحب فيه أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة في 22 مارس الماضي لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، ‏الذي يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ‏وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للتزود بالوقود والسلع.

مصادر «عاجل»: وزارة التعليم توجه بحصر منسوبيها الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأربعاء، عن أنّ وزارة التعليم طالبت بحصر منسوبيها الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، وفقًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية، وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعميم وزير التعليم رقم (۸۸۳5۲) المتضمن قيام كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، والذي سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها دخول مقارها.

«الجوازات»: 4 شروط تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية

أوضحت المديرية العاملة الجوازات السعودية أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يومًا) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، مشيرة إلى أن الشروط تنحصر في ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل وألا يكون العامل متوفيًّا أو متغيبًا عن العمل أو خارج المملكة بالإضافة لخلو سجل العامل من المخالفات المرورية وأن يكون صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.

زيادة قيمة الدعم.. خيارات جديدة لـ«خدمة نقل» السعوديات بالقطاع الخاص

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، خيارات إضافية جديدة أمام الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك بإضافة شركة كريم السعودية كمزود خدمة ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، سعيًا إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتخطي تحديات المواصلات من وإلى مقر العمل في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

بعد ثبوت 23 إصابة كورونا.. إغلاق 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الثامن من رمضان 23 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 72 يوماً 700 مسجد، و فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، وبينت الوزارة في تقرير صادر, أن المساجد المغلقة هي: 11 مسجداً بمنطقة الرياض، رُصدت 11 حالة إصابة بها, وستة مساجد بمنطقة القصيم، ورصد ست حالات, ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ورُصدت حالتا إصابة بها، ومسجد في كل من مناطق (عسير والباحة والجوف وجازان) بمعدل إصابة لكل مسجد.

الإطاحة بـ3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر «سناب شات»

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في (سناب شات)، وضبط بحوزتهم (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر، وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

الابتزاز الإلكتروني.. تقنيون يكشفون لـ«عاجل» الأسباب ويقدمون الحلول

شهدت الفترة الأخيرة ازدياد القضايا الإلكترونية بشكل كبير خاصة منذ بدء جائحة كورونا، وهذا ما دفع تقنيون للمطالبة بضرورة رفع مستوى الرقابة على شبكات التوصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب الإلكترونية عبر برامج متطورة تتيحُ رصدَ جرائم الاستغلال للأطفال والمراهقين، ورصدت «عاجل» آراء مجموعة من الخبراء التقنيين عن أسباب زيادة انتشار قضايا الابتزاز والاختراقات والحلول التقنية لمواجهة هذه الظاهرة.

سحب رعدية وأمطار على مناطق عدة.. و«الصخري»: من الأربعاء للجمعة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء ـ تاسع أيام شهر رمضان المبارك - سحبًا رعدية وأمطارًا متفاوتة مصحوبة ببرديات على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الجمعة المقبلة، وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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