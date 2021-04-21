السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ يشاركان في قمة القادة حول المناخ



واشنطن 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري سينظمان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس والعديد من وزراء الحكومة الأمريكية وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني في قمة القادة حول المناخ التي تنطلق غدا.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن الرئيس بايدن سيستضيف خلال القمة قادة دول العالم في مناقشات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع التأثيرات المناخية التي لا يمكن تجنبها، فضلاً عن الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي.

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19:53ت م

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