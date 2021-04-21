السعودية اليوم / اللجان الميدانية لمركز الأزمات بمنطقة حائل تكثف جولاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد انتشار فيروس كورونا .



حائل 9 رمضان 1442هالموافق 21 أبريل 2021م واس

تكثف اللجان الميدانية لمركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فيروس

وتأتي هذه الجولات اليومية والمستمرة على مدى شهرين ماضيين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا للمركز ‏ومتابعة ‏صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن ‏مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا للمركز وحرصا من سموهما على ‏أهمية الرقابة على الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة .

وأوضح مشرف مركز الأزمات للجولات الميدانية الدكتور جمال الرويضي أن الفرق الميدانية تبذل جهوداً مستمرةيومياً بمتابعة من وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات وبمشاركة عدة جهات هي شرطة منطقة حائل والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وأمانة منطقة حائل وفرع وزارة التجارة بالمنطقة فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي ومشاركة أعضاء مجلس شباب المنطقة .

//انتهى //

19:49ت م

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حائل 9 رمضان 1442هالموافق 21 أبريل 2021م واستكثف اللجان الميدانية لمركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فيروس كورونا وتم من خلال الجولات إغلاق 256 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق الجزاءات للمخالفين وفق النظام .وتأتي هذه الجولات اليومية والمستمرة على مدى شهرين ماضيين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا للمركز ‏ومتابعة ‏صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن ‏مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا للمركز وحرصا من سموهما على ‏أهمية الرقابة على الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة .وأوضح مشرف مركز الأزمات للجولات الميدانية الدكتور جمال الرويضي أن الفرق الميدانية تبذل جهوداً مستمرةيومياً بمتابعة من وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات وبمشاركة عدة جهات هي شرطة منطقة حائل والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وأمانة منطقة حائل وفرع وزارة التجارة بالمنطقة فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي ومشاركة أعضاء مجلس شباب المنطقة .//انتهى //19:49ت م0197

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