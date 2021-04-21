شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد جهود أبطال الهلال الأحمر وإفطارهم في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -الفرق الإسعافية تنطلق في وقت قياسي لا يتجاوز الـ 90 ثانية بعد تلقي الإخطار

- العمل على مدار 24 ساعة، بالتناوب بين فريقين

-الفريق الأول من 5 مساء 5 صباحا والثاني من 5 صباحا - 5 مساء

- أبرز البلاغات خلال رمضان هي الحوادث قبل الإفطار والمشاجرات وانخفاض مستوى السكر

رصدت ”الخليج 365” جهود أبطال الهلال الأحمر بالدمام، وتفاصيل العمل بغرفة عمليات، وعمل الفرق الإسعافية، بداية من تلقي البلاغات من جميع محافظات المنطقة الشرقية، إذ تتلقى الفرق الإسعافية الإخطار بتفاصيل الحادث، قبل أن تنطلق - في وقت قياسي لا يتجاوز الـ 90 ثانية - للوصول إلى موقع البلاغ.

ويتناولون وجبة الإفطار خلال شهر رمضان في ميدان العمل، حيث أن عملهم على مدار 24 ساعة، بالتناوب بين فريقين، كل منهما 12 ساعة، ويشمل العمل تلقي الاتصالات من المبلغين، ثم ترحيل البلاغ لأقرب فرقة إسعافية، حيث يعمل الفريق الأول من 5 مساء - 5 صباحا، والثاني من 5 صباحا - 5 مساء.

-واشار ابطال الهلال الأحمر ان أبرز البلاغات خلال رمضان هي الحوادث قبل الإفطار والمشاجرات وانخفاض مستوى السكر لدى مرضى السكري، حيث تباشر الفرق المواقع مباشرة فور وصول البلاغ وإكتمال المعلومات اللازمة، وطلبوا من الجميع التعاون والالتزام للحد من كثرة البلاغات، وحتى تقدم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدين استعدادهم التام لأي بلاغ.