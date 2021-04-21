حالة ربيعية ممطرة تبدأ غدًا مصحوبة بزخات البرد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المتوقع أن تشهد المملكة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد اعتبارًا من يوم غد الخميس وتمتد حتى منتصف الأسبوع المقبل بمشيئة الله.

حالة ربيعية متفاوتة

وقال عضو لجنة تسميات، خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني : متوقع حالة ربيعة ممطرة -إن شاء الله- من يوم الخميس 1442/9/10هـ تستمر عدة أيام ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة ومتوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض.

تساقط البرد

فيما قال المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شبيب بن عبدالرحمن بن عبدالله الحربش، ابتداءً من السبت 12 رمضان الموافق 24 أبريل ولعدة أيام فرص أمطار (متفاوتة) قد تصل إلى غزيرة وتصحب بالبرد بمشيئة الله على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ومكة والمدينة وتمتد أحيانًا إلى أجزاء من منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم خصوصًا غربها وربما تشمل نواحي عفيف والدوادمي والقويعية.

شارك الخبر