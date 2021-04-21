السعودية اليوم / أمانة الطائف تضبط مخالفي البروتوكلات الوقائية وتزيل البسطات العشوائية



الطائف 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية 6900 جولة رقابية على المنشآت والمرافق الغذائية ومحلات بيع المأكولات والعصائر الرمضانية والمستودعات الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك خلال الثلث الأول من شهر رمضان، وذلك حرصاً على سلامة الغذاء المقدم للمستهلك.

وأوضحت الأمانة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية وأنظمة المخالفات على 1450 مرفقاً تجارياً خالفت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وتم إدراجها ضمن برامج للزيارة الدورية لحين التأكد من التزامها بتصحيح المخالفات، حيث تم إغلاق 26منشأة مخالفة.

وأزالت الفرق الرقابية أكثر من 60 بسطة عشوائية ومخالفة تعرض مأكولات وعصائر مجهولة المصدر لا تحمل تواريخ انتاج او انتهاء ومعرضة للتلوث التلف في بيئة غير صحية، كما ضبطت معامل مخالفة تعمل بدون ترخيص نظامي داخل شقق سكنية ومستودعات غير مؤهلة تقوم بتجهيز وإعداد المأكولات الرمضاني في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للوائح والأنظمة تم إغلاقها وإحالة العاملين بها للجهات المختصة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت الأسواق والمجمعات التجارية لمراقبة التزامها بتوفير وسائل الوقاية اللازمة وتطبيق التباعد الجسدي وقياس درجة حرارة الزوار وتفعيل تطبيق توكلنا، مع عدم الازدحام على بوابات الدخول والخروج، وحذرت الأمانة الأسواق والمراكز التجارية بأن الإغلاق سيكون الإجراء المتخذ حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لمكافحة

// انتهى //

17:56ت م

0182



الطائف 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية 6900 جولة رقابية على المنشآت والمرافق الغذائية ومحلات بيع المأكولات والعصائر الرمضانية والمستودعات الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك خلال الثلث الأول من شهر رمضان، وذلك حرصاً على سلامة الغذاء المقدم للمستهلك.وأوضحت الأمانة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية وأنظمة المخالفات على 1450 مرفقاً تجارياً خالفت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وتم إدراجها ضمن برامج للزيارة الدورية لحين التأكد من التزامها بتصحيح المخالفات، حيث تم إغلاق 26منشأة مخالفة.وأزالت الفرق الرقابية أكثر من 60 بسطة عشوائية ومخالفة تعرض مأكولات وعصائر مجهولة المصدر لا تحمل تواريخ انتاج او انتهاء ومعرضة للتلوث التلف في بيئة غير صحية، كما ضبطت معامل مخالفة تعمل بدون ترخيص نظامي داخل شقق سكنية ومستودعات غير مؤهلة تقوم بتجهيز وإعداد المأكولات الرمضاني في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للوائح والأنظمة تم إغلاقها وإحالة العاملين بها للجهات المختصة.وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت الأسواق والمجمعات التجارية لمراقبة التزامها بتوفير وسائل الوقاية اللازمة وتطبيق التباعد الجسدي وقياس درجة حرارة الزوار وتفعيل تطبيق توكلنا، مع عدم الازدحام على بوابات الدخول والخروج، وحذرت الأمانة الأسواق والمراكز التجارية بأن الإغلاق سيكون الإجراء المتخذ حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد // انتهى //17:56ت م0182

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تضبط مخالفي البروتوكلات الوقائية وتزيل البسطات العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.