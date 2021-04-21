السعودية اليوم / أمانة تبوك تضبط ثلاثة منازل , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة



تبوك 09 رمضان1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

ضبطت فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية مساء أمس ، ثلاثة منازل بمدينة تبوك , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة وبدائية , ويتم توزيعها على عدد من المطاعم.

وأوضحت " الأمانة " أن الفرق الرقابية عثرت في داخل تلك المنازل على كمية من اللحوم والدواجن والخضروات الفاسدة ، والتي جرى إتلافها على الفور ، وإحالة المخالفين للجهات المعنية ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام .

من جهة أخرى وجه أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ جميع البلديات بتسخير كافة إمكاناتها الرقابية لحماية المواطنين والمقيمين من أثر جائحة

وقامت الفرق الرقابية بالأمانة بإنذار وإغلاق ما يزيد عن 34 منشأة بالمنطقة ، وإتلاف أكثر من 3000 كجم من الخضروات الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة التي تجاوزت يوم أمس الـ 1260 جولة رقابية شملت المدينة ومحافظات المنطقة ومراكزها ، كما بلغ عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة 36 جولة ، إضافة إلى مشاركة 2573 كادراً بشرياً يعمل في النظافة ، وقامت برفع ما يزيد على 1449 طناً من النفايات، وإزالة أكثر من، 1282 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة.

وأكدت الأمانة أن فرقها الميدانية تعمل بشكل دوري ومستمر لضمان الإصحاح البيئي في مختلف الأسواق والمراكز التجارية وتنشر فرقها الرقابية بشكل يومي، مؤكدة مواصلة أعمالها الميدانية والرقابية وعدم التهاون فيما يضر أو يؤثر في الصحة العامة، وتطهير المواقع أولاً بأول، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين .

// انتهى //

17:55ت م

0180



تبوك 09 رمضان1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسضبطت فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية مساء أمس ، ثلاثة منازل بمدينة تبوك , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة وبدائية , ويتم توزيعها على عدد من المطاعم.وأوضحت " الأمانة " أن الفرق الرقابية عثرت في داخل تلك المنازل على كمية من اللحوم والدواجن والخضروات الفاسدة ، والتي جرى إتلافها على الفور ، وإحالة المخالفين للجهات المعنية ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام .من جهة أخرى وجه أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ جميع البلديات بتسخير كافة إمكاناتها الرقابية لحماية المواطنين والمقيمين من أثر جائحة كورونا ، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وايضاً تطبيق الاشتراطات الصحية .وقامت الفرق الرقابية بالأمانة بإنذار وإغلاق ما يزيد عن 34 منشأة بالمنطقة ، وإتلاف أكثر من 3000 كجم من الخضروات الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة التي تجاوزت يوم أمس الـ 1260 جولة رقابية شملت المدينة ومحافظات المنطقة ومراكزها ، كما بلغ عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة 36 جولة ، إضافة إلى مشاركة 2573 كادراً بشرياً يعمل في النظافة ، وقامت برفع ما يزيد على 1449 طناً من النفايات، وإزالة أكثر من، 1282 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة.وأكدت الأمانة أن فرقها الميدانية تعمل بشكل دوري ومستمر لضمان الإصحاح البيئي في مختلف الأسواق والمراكز التجارية وتنشر فرقها الرقابية بشكل يومي، مؤكدة مواصلة أعمالها الميدانية والرقابية وعدم التهاون فيما يضر أو يؤثر في الصحة العامة، وتطهير المواقع أولاً بأول، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين .// انتهى //17:55ت م0180

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك تضبط ثلاثة منازل , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.