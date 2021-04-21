

البدائع 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدائع منذ مطلع شهر رمضان عددًا من البرامج القرآنية -عن بعد- لمختلف فئات المجتمع من الجنسيين، مستخدمة أفضل التطبيقات لتعليم كتاب الله.

وأوضحت الجمعية أن عدد الحلقات في هذه البرامج بلغ ٢٧ حلقة، بينما بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج ٤١٠ طلاب وطالبات، وتنوعت البرامج في الحلقات ما بين تجويد وتلاوة وحفظ.

// انتهى //

17:46ت م

0178





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القران بالبدائع تقيم عددًا من البرامج القرآنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.