السعودية اليوم / أكثر من 12200 موظف وموظفة استفادوا من برامج التدريب والابتعاث بـ"صحة الرياض"



الرياض 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بالإدارة المساعدة للموارد البشرية عن استفادة 12207 موظفين وموظفات من برامج التدريب والابتعاث وورش العمل التدريبية المختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020).

وأوضحت صحة الرياض أنه تم خلال العام الماضي 2020، تدريب 2283 موظفاً على برنامج أسس الرعاية الحرجة لمواجهة أزمة

وأضافت أنه تم تنظيم 2464 دورة تدريبية وورش عمل خلال الفترة بواقع 970 للعام 2018، و1243 خلال 2019، و244 موظفاً خلال العام الماضي، وتم تنفيذ 7 دورات تدريبية -عن بُعد- خلال جائحة كورونا استفاد منها 924 متدرباً.

ولفتت النظر إلى أن الإدارة المساعدة للموارد البشرية قامت بترشيح 2228 موظفاً لدورات معهد الإدارة العامة، خلال هذه الفترة منهم 764 مرشحاً خلال عام 2018، و893 خلال 2019، و571 متدرباً خلال العام الماضي، وتدريب 1997 طالباً جامعياً لغرض التطبيق العملي منهم 787 طالباً خلال 2018، و1072 طالباً خلال 2019، و138 طالباً جامعياً خلال العام 2020.

وأشارت إلى إصدار 2367 شهادة تدريب خلال السنوات الثلاث الماضية منها 987 شهادة تدريب خلال 2018، و1189 خلال 2019، فيما تم منح 191 شهادة تدريبية لمنسوبيها خلال العام الماضي 2020.

// انتهى //

17:29ت م

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الرياض 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسكشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بالإدارة المساعدة للموارد البشرية عن استفادة 12207 موظفين وموظفات من برامج التدريب والابتعاث وورش العمل التدريبية المختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020).وأوضحت صحة الرياض أنه تم خلال العام الماضي 2020، تدريب 2283 موظفاً على برنامج أسس الرعاية الحرجة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما استفاد 875 طبيباً من برنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب منهم 243 متدرباً خلال 2018، و282 متدرباً خلال 2019، و350 متدرباً خلال عام 2020.وأضافت أنه تم تنظيم 2464 دورة تدريبية وورش عمل خلال الفترة بواقع 970 للعام 2018، و1243 خلال 2019، و244 موظفاً خلال العام الماضي، وتم تنفيذ 7 دورات تدريبية -عن بُعد- خلال جائحة كورونا استفاد منها 924 متدرباً.ولفتت النظر إلى أن الإدارة المساعدة للموارد البشرية قامت بترشيح 2228 موظفاً لدورات معهد الإدارة العامة، خلال هذه الفترة منهم 764 مرشحاً خلال عام 2018، و893 خلال 2019، و571 متدرباً خلال العام الماضي، وتدريب 1997 طالباً جامعياً لغرض التطبيق العملي منهم 787 طالباً خلال 2018، و1072 طالباً خلال 2019، و138 طالباً جامعياً خلال العام 2020.وأشارت إلى إصدار 2367 شهادة تدريب خلال السنوات الثلاث الماضية منها 987 شهادة تدريب خلال 2018، و1189 خلال 2019، فيما تم منح 191 شهادة تدريبية لمنسوبيها خلال العام الماضي 2020.// انتهى //17:29ت م0170

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.