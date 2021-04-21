اجتماعي / الابتكار والفضاء والطيران والوعي المالي .. برامج متنوعة لأيتام الشرقية



الدمام 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 إبريل 2021 م واس

لم تعد تقتصر رعاية الأيتام في جمعية " بناء " بالمنطقة الشرقية على تقديم المساعدات المادية فقط لـ 3270 مستفيدا، بل اهتمت بتوسيع مداركهم في مجالات متعددة في التقنية الحديثة وعلوم البيانات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وإثرائهم عبر عدد من البرامج في الابتكار والفضاء والطيران والوعي المالي والادخار.

وأوضح مدير جمعية "بناء" بالمنطقة عبدالله الخالدي أن الجمعية نفذت المخيم العلمي الرابع للأيتام افتراضيًا ، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاركة 102 يتيم من الطلبة المميزين في الصف الثالث الثانوي ينتمون إلى 23 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة من مختلف المناطق.

وبين أن الجمعية أطلقت مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة " ، بمشاركة جميع جمعيات الأيتام ، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام، والاستفادة من الخبرات والتجارب للوصول إلى تقديم خدمة مميزة لليتيم، مشيراً إلى أنه جرى إطلاق برنامج دبلوم تمكين الأمهات للعام الثالث على التوالي، إضافة إلى تنفيذ مبادرة برنامج تطوير القيادات " القائد المتكامل " وهو برنامج يسعى لتدريب القيادات، كما نفذت الجمعية مشروع" تاكسي " الهادف إلى تأمين مركبات للأيتام للعمل في تطبيقات توجيه المركبات وتأمين دخل ثابت له ولأسرته.

وأبان أن الجمعية أطلقت حزمة من الحملات والأنشطة والمبادرات؛ منها حملة "ادخر لآخرتك" التي تستهدف أفراد المجتمع للاطلاع على دور الجمعية والخدمات والمشروعات التي يحتاجها اليتيم وأسرته، بهدف تغطية 8 مشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام.

وأضاف أن جمعية "بناء" تسعى إلى تحقيق دعم طموحات وأحلام الأيتام التي ترعاهم؛ وبناء شخصياتهم وتمكينهم، ومد أسرهم بالعناية والاهتمام، وتوفير برامج وخدمات نوعية شاملة تغطي احتياجاتهم المعنوية والمادية ،لافتاً النظر إلى أن الجمعية صرفت نحو 2 مليون ريال، للمستفيدين بمناسبة الشهر المبارك.

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17:26ت م

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