السعودية اليوم / غواصة إندونيسية على متنها 53 فردا تختفي قبالة جزيرة بالي



جاكرتا 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

يواصل الجيش الإندونيسي البحث عن غواصة فقدت وعلى متنها 53 شخصا، خلال تدريب على هجوم بطوربيد قبالة جزيرة بالي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش جوليوس ويدجوجونو أن الاتصال انقطع بالغواصة كيه ار اي نانجالا 402- ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة واستراليا لتحديد موقع الغواصة.

وقالت وزارة الدفاع إن المراقبة الجوية بواسطة مروحية رصدت تسرب زيت في الموقع الذي شوهدت فيه الغواصة أخر مرة، مؤكدة ان البحث مازال جاريا باستخدام سفينتين بحريتين مزودتين باجهزة سونار المسح الصوتي الجانبي".

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أناترا" عن قائد الجيش هادي تياهيانتو قوله "انقطع الاتصال بالغواصة "كيه آر نانجالا 402" على بعد نحو 60 ميلا بحريا من جزيرة بالي ولا يزال البحث جاريا عنها.

وأضاف "تم إرسال العديد من السفن التي لديها أدوات بحث تحت الماء للعثور على الغواصة ألمانية الصنع وطلبنا المساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة المفقودة التي تقل 53 شخصا".

ولفت إلى أن الغواصة كانت في مهمة تدريبية عندما فُقد الاتصال بها قرب جزيرة بالي".

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17:25ت م

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