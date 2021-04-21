السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف أعمال النظافة بالخفجي



الدمام 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية حملات تكثيف النظافة في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في محافظة الخفجي والمراكز التابعة لها ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أن الحملة استهلكت 10000 كيس نفايات، لإزالة أنقاض ومسح الحوط والأراضي بمساحة ١٣٠٠ متر مكعب، وإزالة 4000 متر مكعب نفايات صلبة داخل الهجرة، وكنس وإزالة ٢٨٠٠ متراً مكعباً من الرمال، و٩٠ لوحة إعلانية مخالفة، وتبديل ٣٠٠ حاوية جاري العمل على استكمال المتبقي منها.

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17:06ت م

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