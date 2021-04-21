السعودية اليوم / هيئة الإعلام المرئي والمسموع تنفذ 1087 جولة رقابية وتضبط أكثر من 5405 مواد إعلامية



الرياض 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

نفذ مركز الضبط في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الفترة من 20 مارس إلى 20ابريل 2021، حملات ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الإعلامية.

ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، تم خلالها حرز 5405 مواد إعلامية ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي بدون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنها إغلاق 13 مطبعة وعدد من المحلات لحين تصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.

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16:54ت م

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