السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك سعود يوقع عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة "الإيسيسكو"



الرياض 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

وقع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمراليوم عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو ).

وتسعى الجامعة من خلال هذا العقد إلى تحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رسالتها من خلال إيجاد بيئة محفزه للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة ويتمثل في بناء نظام شامل للشهادات المهنية في التدريس (Professional Certificates) وبرامج فرعية تستهدف إكساب الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة، التي يحتاجها المعلمون والممارسون التربويون في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة؛ من أجل تحقيق أهداف المنهج التربوي وتطويره.

‏‎ويستهدف التطوير المهني للمعلمين في جميع الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في حين سيركز المشروع في بدايته على التخصصات والمجالات التربوية (العلوم الشرعية – اللغة العربية- العلوم – الرياضيات– الحاسوب التعليمي - العلوم الاجتماعية – الطفولة المبكرة – محو الأمية) وكذلك التخصصات المتقدمة في المجال التربوي مثل (التقويم – التصميم- التطوير)، وسيبدأ بالتخصصات الأكثر احتياجا لدى الدول الأعضاء لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

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16:39ت م

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