شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 منازل تحضر وتخزن الأطعمة بطرق مخالفة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية مساء أمس ، ثلاثة منازل بمدينة تبوك , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة وبدائية , ويتم توزيعها على عدد من المطاعم.

وأوضحت " الأمانة " أن الفرق الرقابية عثرت في داخل تلك المنازل على كمية من اللحوم والدواجن والخضروات الفاسدة ، والتي جرى إتلافها على الفور ، وإحالة المخالفين للجهات المعنية ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام .

من جهة أخرى وجه أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ جميع البلديات بتسخير كافة إمكاناتها الرقابية لحماية المواطنين والمقيمين من أثر جائحة كورونا ، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وايضاً تطبيق الاشتراطات الصحية .