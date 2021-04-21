شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الرياض ": 12ألف مستفيد من برامج التدريب والابتعاث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بالإدارة المساعدة للموارد البشرية عن استفادة 12207 موظفين وموظفات من برامج التدريب والابتعاث وورش العمل التدريبية المختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020).

وأوضحت صحة الرياض أنه تم خلال العام الماضي 2020، تدريب 2283 موظفاً على برنامج أسس الرعاية الحرجة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما استفاد 875 طبيباً من برنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب منهم 243 متدرباً خلال 2018، و282 متدرباً خلال 2019، و350 متدرباً خلال عام 2020.