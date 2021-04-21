شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على أكثر من 5 آلاف ماده إعلامية و إغلاق 13 مطبعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الضبط في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الفترة من 20 مارس إلى 20ابريل 2021، حملات ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الإعلامية.

ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، تم خلالها حرز 5405 مواد إعلامية ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي بدون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنها إغلاق 13 مطبعة وعدد من المحلات لحين تصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.