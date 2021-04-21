الشيخ العيسى : رفض الرخصة رد لشرع الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 -الرياض

أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن رفض الرخصة بالإفطار أو قصر الصلاة عند السفر هو رد لشرع الله ولا يمكن أن يعتبر بأي حالة من الأحوال أنه حرص على العزائم.

حكم رفض الرخصة

وقال الشيخ العيسى في برنامج بالتي هي أحسن على قناة MBC1 إن الذي شرع الرخصة هو الله وهو كذلك من شرع العزيمة فرد الرخصة هو رفض لشرع الله ورفض لصدقته التي تصدق بها على الناس.

واستدل العيسى على كلامه بحديث يعلى بن أمية الذي قال فيه :” قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:” ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس” فقال :” عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:” صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”.

عن برنامج بالتي هي أحسن:

يذكر أن البرنامج يعرض عند الساعة 4 بتوقيت السعودية، ويناقش قضايا متنوعة بطرح سلس لاقى نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وتصدّر برنامج “بالتي هي أحسن“: لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً على المحطات الفضائية في العالم العربي، إذ تميّز بطرح عميق ورصين متناولًا كافة قضاياه بوضوح وشفافية في قالب ومحتوى عصري بعيد عن الطرح التقليدي.

ويوجه “بالتي هي أحسن” رسائل للمسلمين في كل مكان، ويناقش بجرأة وتجرّد القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد تعريف مصطلح الأقليات والجاليات الإسلامية، ويشرح سبب تصاعد وتعقيد ظاهرة الإسلاموفوبيا وسوء الكفاءة في التصدي لها.

شارك الخبر