شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محلل اقتصادي: نتوقع انخفاض التستر التجاري بشكل كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المحلل الاقتصادي سليمان العساف، اليوم الأربعاء، أن تنخفض نسبة التستر التجاري بشكل كبير بسبب العقوبات التي وضعتها المملكة.

وقال سليمان العساف، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أنه خلال الفترة الماضية انتشرت جرائم التستر التجاري بشكل كبير ولكن وزارة التجارة وضعت العديد من الشروط والدولة اتخذت العديد من الإجراءات وكل تلك الأمور مع العقوبات ستحد من نسبة التستر التجاري بشكل كبير.

وأوضح "العساف"، أنه لابد من وضع تعديل وتصحيح لهذه الأمور؛ حيث يتم الاتفاق مع من لديهم أعمال ومنح تراخيص لهم حتى يعطى الفرصة ويقلل عملية التستر، فيما يمثل قطاع التستر حول العالم حوالي 6 تريليون دولار ودول العالم كلها تعاني منه، ونريد التقليل من آثاره ونتائجه.