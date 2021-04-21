شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. عرض قصة مسجد قرية «الملد» التاريخي على شاشة قناة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

من بين زوايا أقدم القرى في منطقة الباحة والتي كانت تعد قلعة بارزة في المنطقة، يروي برنامج المساجد التاريخية اليوم على شاشة قناة "السعودية" قصة مسجد قرية الملد التاريخي.

وتعرض الحلقة التي تبث في تمام الساعة السادسة مساءاً تاريخ المسجد الذي بني على طراز السراة المعماري منذ أكثر من 88 سنة ويمثل أقدم المباني التراثية في المحافظة.

ويأتي تطوير المسجد ضمن مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة والذي يعرضها برنامج المساجد التاريخية في سلسلة حلقات ثرية خلال شهر رمضان المبارك.

وجدير بالذكر، أنه يأتي البرنامج ضمن باقة ضخمة تضم أكثر من ٣٣ عملاً تعرضها هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر الخير على شاشاتها لتقديم محتوى متنوع للمشاهد السعودي.