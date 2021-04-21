شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ورياح نشطة تسود أجواء غدًا الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالك الطقس غدًا الخميس؛ حيث توقع سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

وأوضح مركز الأرصاد، أن طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج: من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأشار إلى أن الخليج العربي، الرياح السطحية فيه جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر: خفيف الموج.