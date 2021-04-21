شكرا لمتابعة خبر عن ‏الخارجية اليونانية: تعاوننا مع المملكة لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثينا (صدى):

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن التعاون بينها وبين المملكة لا يشكل تهديدًا لأي دولة أخرى.

وأوضحت ‏الخارجية اليونانية، أنه أصبحت هناك زيادة كبيرة في أوجه التعاون العسكري بين المملكة واليونان، ‏مضيفة: "سنبحث مع السعودية المشاركة في تنفيذ رؤية 2030 ".

وفي السياق نفسه، تابعت وزارة ‏الخارجية اليونانية:" تعاوننا مفتوح مع السعودية والإمارات وملتزم بالمبادئ الدولية ".