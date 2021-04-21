شكرا لمتابعة خبر عن الخارجية اليونانية: تعاوننا مع المملكة لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أثينا (صدى):أكدت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن التعاون بينها وبين المملكة لا يشكل تهديدًا لأي دولة أخرى.
وأوضحت الخارجية اليونانية، أنه أصبحت هناك زيادة كبيرة في أوجه التعاون العسكري بين المملكة واليونان، مضيفة: "سنبحث مع السعودية المشاركة في تنفيذ رؤية 2030 ".
وفي السياق نفسه، تابعت وزارة الخارجية اليونانية:" تعاوننا مفتوح مع السعودية والإمارات وملتزم بالمبادئ الدولية ".