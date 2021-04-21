شكرا لمتابعة خبر عن شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أنه ‏بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر⁩ الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات، أن ذلك وفقًا للشروط التالية:

- أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عاملًا.

- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.