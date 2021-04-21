شكرا لمتابعة خبر عن شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وأوضحت الجوازات، أن ذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عاملًا.
- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.
- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.
- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.