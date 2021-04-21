«الحصيني»: 11 منطقة تشهد حالة ربيعة ممطرة في تاسع أيام رمضان

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، - تاسع أيام شهر رمضان المبارك – بدء حالة ربيعة ممطرة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تبدأ من اليوم وتستمر عدة أيام.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع حالة ربيعة ممطرة -إن شاء الله- من يوم الخميس 1442/9/10هـ تستمر عدة أيام ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة ومتوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم و أقصى غرب منطقة الرياض».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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