80 مجندة بقوات «أمن الحج» تباشرن مهامهن على أبواب الحرم المكي

بدأت 80 مجندة سعودية تابعة لقوات أمن الحج العمرة العمل في الحرم المكي للمرة الأولى خلال شهر رمضان، حيث تم تدريبهن وتأهيلهن عبر دورات عسكرية ما يؤهلهن للقيام بحفظ الأمن وتنظيم الحشود.

وقالت غيداء بكر إحدى المجندات داخل الحرم في حديثها مع "العربية" إن المحور الأمني هو مهمتنا الأساسية والرئيسية لمساعدة قاصدات مسجد بيت الله الحرام، وثانيًا عندنا العنصر التنظيمي أيضًا ويعني بذلك إدارة الحشود في جميع أروقة المسجد الحرام وبجميع أدواره.

وأضافت: نهتم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي ورصد المخالفات إن لزم، ونحن نقدم يد العون والمساعدة لجميع النساء ببيت الله الحرام.

وتعد هذه الخطوة تمكينًا جديدًا للمرأة السعودية بعد مجموعة من التشريعات والقرارات كانت تهدف لدعم المرأة السعودية وتوفير العمل لها بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومن ضمنها القطاع الأمني الذي وجد إقبالاً كبيرًا لدى النساء.

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