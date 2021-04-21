«الجوازات»: 4 شروط تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية

أوضحت المديرية العاملة الجوازات السعودية أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يومًا) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأشارت الجوازات (عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر) إلى أنّ هذه الخدمة تمكّن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية خلال فترة التجربة (90 يومًا) لمن لم يصدر له هوية مقيم وفق الشروط التالية:

1- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.

2- ألا يكون العامل متوفيًّ أو متغيبًا عن العمل أو خارج المملكة.

3- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

4- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومً أو أكثر.

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