وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات الحرجة بكورونا لـ1145.. والنشطة 9818 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد إصابات الحالات الحرجة بفيروس كورونا في المملكة إلى 1145، بينما جاء عدد إصابات الحالات النشطة 9818.

وتصدَّرت الرياض قائمة المناطق السعودية، اليوم الأربعاء، من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 431 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ220 حالات، ثم المنطقة الشرقية 157 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ45 إصابة، ثم منطقة عسير بـ45 إصابة، ثم منطقة جازان بـ (30) إصابة، ثم تبوك بـ25 إصابة، ثم منطقة القصيم بـ22 إصابة، ثم الحدود الشمالية 14 ونجران 13 حائل 11والجوف بـ10 وأخيرًا الباحة بـ5.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، و824 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 408038، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 391362، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6858 حالة.

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