بالصور.. «السديس» يثمن جهود الأمن الدبلوماسي في التوسعة السعودية الثالثة

ثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالجهود التي يبذلها منسوبو قوات الأمن الدبلوماسي في التوسعة السعودية الثالثة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال جولة ميدانية على منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تواصل دائم وتعاون مشترك مع جميع الجهات الأمنية في المسجد الحرام بما فيها قوات الأمن الدبلوماسي لتوحيد الجهود في سبيل تهيئة بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع معايير الجودة الخدمية العالمية، كذلك تنظيم دخول المصلين وتفويجهم.

وأشار السديس إلى أن بذل منسوبي قوات الأمن الدبلوماسي المشارك في خدمة قاصدي المسجد الحرام جهدًا عظيمًا أسهم في تحقيق أعلى معايير التنظيم والأمن الصحي خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، وتيسير العملية التنظيمية للمعتمرين والمصلين بالتعاون مع منسوبي رئاسة شؤون الحرمين العاملين على المنظومة الخدمية الصحية بالمسجد الحرام.

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الله أن يوفق جهود قوات الأمن الدبلوماسي في ميدان خدمة قاصدي بيت الله الحرام، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يقومون به من أعمال تزيد من حسناتهم في خدمة الدين والوطن.

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