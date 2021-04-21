بالصور.. المصلون يؤدون التراويح وسط إجراءات احترازية مكثفة بـ«الحرم»

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التراويح الليلة التاسعة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة، وإجراءات احترازية مكثفة، وبحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتبعه الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي في التسليمتين الأخيرتين.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام عبر نقاط التفويج المعتمدة، وسط إجراءات احترازية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

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