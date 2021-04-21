374 ألف طلب تملك للعقارات خلال 100 يوم

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استقبال لجان النظر في طلبات 374 ألف طلب تملك عقار خلال 100 يوم عبر منصة (إحكام)، فيما تجاوز عدد الطلبات المكتملة أكثر من 95 ألف طلب، وذلك خلال الفترة من 20 / 12 / 2020م حتّى 30 / 3 / 2021.

وأوضحت الهيئة أنّ عدد اللجان المشكلة للنظر في طلبات تملك العقارات بلغت 17 لجنة موزّعةً على مختلف مناطق المملكة، بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.

وبيّنت الهيئة أنّ عدد الطلبات المكتملة خلال 100 يوم ومنذ إطلاق المنصّة بلغت 95,191 طلباً، منها 38% في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة جازان بنسبة 15,7%، ثم منطقة عسير بنسبة 14%، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد طلبات مكتملة بعدد 71 طلب.

وكشفت هيئة عقارات الدولة أنّ مركز التواصل الموحّد للجان النظر استقبل 70 ألف اتصال من قبل المستفيدين، حيث تم الرد على الاتصالات ومعالجتها بمستوى خدمة بلغ 99%، في حين سجّل مؤشر رضا المستفيدين عبر التقييم للمكالمات 98,7%، فيما استقبل البريد الالكتروني لمركز خدمات المستفيدين في (إحكام) 13,957 رسالة، حيث تم الرد على كافة استفسارات المستفيدين المرسلة إلكترونياً.

وقد أُطلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات منصة (إحكام) الرقمية بهدف أتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم؛ حيال تقديم الطلبات ومتابعتها وحتّى إحالتها للمحكمة أو الرفع بها إلى المقام السامي.

وقد استقبلت المنصّة 13 مليون زائر خلال 100 يوم من تاريخ إطلاقها، وتم التعامل مع كافة الطلبات وفق منهجية واضحة ومحددة لمعالجة تدفق الطلبات إلى منظومة( إحكام) الإلكترونية عبر منهجية محوكمة للمسارات الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءًا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال ووصولًا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر المنصة، انتهاءً بالعرض على اللجان وصدور التوصيات والإعلان، وذلك تمهيداً لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافّة المتطلبات لديهم.

وتهدف لجان النظر في طلبات تملّك العقارات التي تتكوّن من ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات المالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية، إلى تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم للعقارات التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة.

وخصصت الهيئة مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصاً على خدمتهم وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة وآلية التقديم، إضافةً إلى الرد على استفسارات الجمهور وتلقي الملاحظات حيالها، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم 920035544 وحساب (إحكام) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ehkaam_sa وكذلك البريد الإلكتروني infoehkaam.sa.