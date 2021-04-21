السعودية | السفير المعلمي يسلم مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يسلم مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 12 ثانية - 4:11 مساءً, 21 أبريل 2021 م
المناطق - واس
سلم معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا كريستين مارك اوهيل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.
وأكد معالي السفير المعلمي، أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.
من جانبها أعربت اوهيل، عن شكرها للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية خصوصا في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.