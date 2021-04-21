اخبار السعوديه

السعودية | السفير المعلمي يسلم مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يسلم مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 12 ثانية - 4:11 مساءً, 21 أبريل 2021 م

المناطق - واس

سلم معالي المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا كريستين مارك اوهيل.‏
وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.‏
وأكد معالي السفير ‏المعلمي، أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏
من جانبها أعربت اوهيل، عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصا في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.‏

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا