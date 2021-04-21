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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 10095.36 نقطة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 10095.36 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 21.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10095.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 312 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونادك، وسيسكو، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ينساب، وصادرات، والمصافي، والمتقدمة، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.31%.
فيما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، والإنماء، ودار الأركان، و أسمنت الشمالية، و نادك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأسمنت الجوف، ونادك، و وفرة، و الإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 415.95 نقطة ليقفل عند مستوى 24.822.01 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 آلاف سهم تقاسمتها 768 صفقة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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